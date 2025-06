Incidente stradale fra Eboli e Olevano | due persone in ospedale

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio lungo la strada di San Donato, tra Eboli e Olevano sul Tusciano. Due auto si sono scontrate, causando feriti che sono stati tempestivamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati negli ospedali di riferimento. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, ma intanto la zona è stata messa in sicurezza e le autorità indagano per chiarire l’accaduto.

