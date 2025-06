Incidente stradale e rogo in galleria esercitazione sulla A1 Testati i robot antincendio

Mercoledì sera, a Barberino di Mugello, si è svolta un'importante esercitazione sulla A1, simulando un incidente stradale con rogo in galleria. L'obiettivo? Valutare l’efficacia della comunicazione tra le squadre di soccorso e testare i robot antincendio di ultima generazione. Un passo decisivo per migliorare la preparazione e la sicurezza in situazioni di emergenza. Ma quali insegnamenti si traggono da questa prova concreta?

Barberino di Mugello (Firenze), 19 giugno 2025 – Quanto è efficiente la comunicazione tra le diverse realtà del soccorso in caso di emergenza? Come gestire gli accessi autostradali in cointesti del genere? Domande alle quali si è cercato di dare risposta mercoledì sera, 18 giugno, con una esercitazione di protezione civile. Un’occasione che oltretutto ha dato la possibilità di testare i nuovi mezzi antincendio che sono in dotazione al comando dei vigili del fuoco di Firenze. L'esercitazione – nome in codice “Dante” – è andata in scena a partire dalle 21 sul tratto mugellano dell’Autostrada del Sole, nel tratto tra Barberino di Mugello e Roncobilaccio all’interno della galleria Citerna che si trova sulla Panoramica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente stradale e rogo in galleria, esercitazione sulla A1. Testati i robot antincendio

In questa notizia si parla di: esercitazione - antincendio - incidente - stradale

Borghetto Vara, maxi esercitazione antincendio - Il campo volo di Borghetto Vara è stato teatro di una vasta esercitazione antincendio, organizzata dai Vigili del Fuoco e gestita da Alivara.

Incidente stradale ad Acri, due feriti: uno è grave È di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio ad Acri. Lo scontro tra due auto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento lungo viale B Vai su Facebook

Uniti per proteggerci!: il racconto dell'Esercitazione in Valle d'Aosta; Vigili del fuoco e sanitari 118 impegnati in una formazione reciproca e simulazione sugli incidenti stradali; Sicurezza al primo posto per il Misano Circuit, esercitazione per il personale sanitario, antincendio e ufficiali di gara.

Incidente simulato in galleria A14, esercitazione interforze - Un'esercitazione interforze, coordinata dalla Prefettura di Chieti, con Polizia stradale, Vigili del fuoco, 118 e Società Autostrade, per simulare un incidente stradale con principio di incendio ... Segnala ansa.it

Esercitazione per simulare incidente stradale in galleria - Esercitazione congiunta tra vigili del fuoco, polizia stradale, Anas e 118 nella serata di mercoledì all'interno della galleria di San Pellegrino sul raccordo Terni- ansa.it scrive