Incidente stradale a Salerno | scontro tra auto e moto nei pressi dello stadio Arechi

Momenti di tensione a Salerno, dove oggi pomeriggio si è verificato un incidente tra auto e moto nei pressi dello stadio Arechi. Per fortuna, non si registrano feriti gravi, ma l’accaduto ha movimentato il traffico e sollevato preoccupazioni tra i passanti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti per ricostruire la dinamica e garantire la sicurezza. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Salerno, in viale Nicola Giacumbi, nei pressi dello stadio Arechi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e una moto. Al momento non si registrano feriti, ma sono ancora in corso gli accertamenti. Sul luogo dello scontro.

