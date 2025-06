Incidente stradale a piazza Dante | due feriti uno grave

Un mattino difficile a Piazza Dante, dove uno scontro tra due scooter ha causato gravi conseguenze. Uno dei centauri è stato trasportato in codice rosso, mentre l'altro ha riportato ferite lievi. La scena ha paralizzato il traffico, già intenso di per sé, creando disagi in tutta la zona. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

