Incidente probatorio Garlasco Garofano | Reperti in casa Poggi sono in buone condizioni

Nel cuore delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, il secondo giorno di incidente probatorio si apre con importanti aggiornamenti: i reperti trovati in casa Poggi sono in ottime condizioni. Luciano Garofano, ex generale del Ris e attuale consulente della difesa di Andrea Sempio, fa chiarezza sulle parole dell’avvocato Massimo Lovati, che ha deciso di non opporsi alle analisi della spazzatura. La scena si prepara a svelare nuovi dettagli fondamentali per la verità.

Luciano Garofano, l'ex generale del Ris e attuale consulente della difesa di Andrea Sempio, chiarisce le parole dell'avvocato Massimo Lovati che aveva espresso la volontà di opporsi alle analisi della spazzatura trovata nella villetta di Garlasco: "Se è tutto regolare, non ci opporremo". Intanto è iniziato il secondo giorno di incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - probatorio - garlasco - garofano

