Incidente probatorio Garlasco cosa succede oggi | Se tutto regolare non ci opporremo a analisi spazzatura

Oggi a Garlasco si decide il destino delle analisi della spazzatura nel quadro dell’incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. Luciano Garofano, ex generale del Ris, conferma che, se tutto sarà in regola, la difesa non presenterà opposizioni. La giornata promette sviluppi decisivi: cosa succederà oggi? Continua a leggere per scoprire gli aggiornamenti e le prossime mosse nel caso.

Luciano Garofano, l'ex generale del Ris e attuale consulente della difesa di Andrea Sempio, chiarisce le parole dell'avvocato Massimo Lovati che aveva espresso la volontà di opporsi alle analisi della spazzatura trovata nella villetta di Garlasco: "Se è tutto regolare, non ci opporremo". Intanto è iniziato il secondo giorno di incidente probatorio sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - probatorio - garlasco - tutto

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Il delitto di Garlasco torna al centro dell'attenzione con un maxi incidente probatorio e nuove analisi del DNA.

#Garlasco Il maxi incidente probatorio sull’omicidio di #ChiaraPoggi del 2007. Tutto ruota intorno all’impronta rinvenuta sul muro, ritenuta dagli inquirenti dell’assassino. Scontro tra periti su fronti opposti. Gli aggiornamenti di @ClaudioVigolo Vai su X

Caso Garlasco, si riapre tutto: nuove analisi su Dna e impronte dopo 18 anni Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: inizia oggi l’incidente probatorio decisivo con esperti e periti chiamati ad analizzare reperti mai esaminati. Sul banco, le i Vai su Facebook

Il delitto di Garlasco e la prima analisi della spazzatura, la buccia di banana potrebbe aver cancellato tutto; Incidente probatorio Garlasco, cosa succede oggi: Se tutto regolare non ci opporremo a analisi spazzatura; Delitto Garlasco, incidente probatorio prosegue con analisi su spazzatura sequestrata.

Incidente probatorio Garlasco, cosa succede oggi: “Se tutto regolare non ci opporremo a analisi spazzatura” - Luciano Garofano, l'ex generale del Ris e attuale consulente della difesa di Andrea Sempio, chiarisce le parole dell'avvocato Massimo Lovati che aveva ... Come scrive fanpage.it

Delitto Garlasco, incidente probatorio prosegue con analisi su spazzatura sequestrata - Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, incidente probatorio prosegue con analisi su spazzatura sequestrata ... Si legge su tg24.sky.it