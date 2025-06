Incidente Mottarone udienza preliminare | procura riformula accuse dopo richiesta del gup

Dopo oltre quattro anni dalla tragedia alla funivia del Mottarone, riparte il processo che ha sconvolto l’Italia. Oggi si è tenuta una nuova udienza preliminare, segnata da un acceso confronto tra giudice e Procura sulla formulazione delle accuse. Con il presidente del tribunale di Verbania, Gianni Macchioni, che ha ordinato alla procura di riformulare le imputazioni, si riaccendono le speranze di fare chiarezza su quella drammatica giornata.

