Incidente in viale Ippodromo | motociclista all' ospedale

Un incidente si è verificato oggi in viale Ippodromo, coinvolgendo una moto e un'auto, con il motociclista che è stato prontamente soccorso e portato in ospedale. Fortunatamente, le sue condizioni sembrano non essere gravi. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, ma nel frattempo, si rafforza l’importanza della sicurezza sulla strada. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda.

Una collisione tra una moto e un'auto si è verificata oggi in viale Ippodromo. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Le dinamiche sono al vaglio della polizia locale, giunta sul posto, ma stando alle prime. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incidente in viale Ippodromo: motociclista all'ospedale

triestino in moto sfiora incidente salendo verso viale dell'ippodromo: "ha mancato la precedenza, mi ha pure insultato" VIDEO all'interno dell'articolo

