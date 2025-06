Incidente in tangenziale | traffico in tilt e lunghe code

Un grave incidente questa mattina sulla tangenziale est di Milano ha causato caos e lunghe code. Diversi mezzi coinvolti, tra cui un camion, e quattro feriti, hanno paralizzato il traffico, lasciando gli automobilisti bloccati nel caos. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. Restate sintonizzati per tutte le novità e consigli utili per affrontare questa emergenza.

Traffico in tilt e lunghe code per un grave incidente avvenuto nella mattina di giovedì 19 giugno sulla tangenziale est di Milano. Diversi i mezzi coinvolti, tra cui un camion, quattro i feriti. La circolazione risulta fortemente rallentata. L'incidente Lo scontro è avvenuto intorno alle 8. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente in tangenziale: traffico in tilt e lunghe code

