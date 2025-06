Incidente in tangenziale | quattro persone ferite traffico in tilt e diverse chiusure

Un incidente grave sulla tangenziale est di Milano ha provocato caos e traffico in tilt, coinvolgendo più veicoli tra cui un camion e lasciando quattro persone ferite. La mattina di giovedì 19 giugno si è trasformata in una corsa contro il tempo per soccorsi e ripristino delle normali condizioni di circolazione. La situazione resta critica e le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente e gestire le chiusure.

