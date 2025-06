Incidente in Tangenziale Est a Milano | quattro feriti uno è grave

Una mattina di emergenza sulla tangenziale est di Milano, dove un incidente tra Cologno Est e Ovest ha coinvolto un mezzo pesante, causando quattro feriti e gravi disagi alla viabilità. Tra i feriti, il più grave è stato trasportato in condizioni critiche con l’elisoccorso. La scena di questa tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di interventi tempestivi per prevenire simili eventi.

Cologno Monzese (Milano), 19 giugno 2025 – Mattinata di passione, quella di oggi, per chi stava percorrendo la tangenziale Est. Intorno alle 8 nel tratto tra Cologno Est e Cologno Ovest, in direzione Milano, un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha causato quattro feriti e grossi disagi alla circolazione. I feriti sono quattro uomini di 25, 34, 55 e 77 anni. Per il più grave è stato chiamato anche l’elisoccorso, ora si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda. Codice giallo per gli altri tre. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it