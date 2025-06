Incidente funivia Mottarone oggi nuova udienza preliminare | le tappe del processo

Riparte il percorso giudiziario per l’incidente della funivia del Mottarone, che nel 2021 ha spezzato 14 vite. Dopo una lunga battaglia tra giudice e Procura, oggi si svolge una nuova udienza preliminare, segno di un processo ancora complesso e cruciale. La decisione finale sarà determinante per fare luce sulle responsabilità di questa tragedia che ha sconvolto l’Italia. Restate aggiornati sugli sviluppi di questa delicata vicenda.

Riparte l'iter giudiziario per l’incidente alla funivia del Mottarone, costato la vita a 14 persone il 23 maggio 2021: a oltre 4 anni dall’incidente è prevista infatti una nuova udienza preliminare. Dopo il braccio di ferro tra giudice e Procura sui capi d'imputazione, che lo scorso autunno ha portato alla restituzione del fascicolo, il gup sarà il presidente del tribunale di Verbania, Gianni Macchioni. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incidente funivia Mottarone, oggi nuova udienza preliminare: le tappe del processo

Funivia del Faito, 25 indagati per l’incidente: anche il presidente di Eav e tecnici di Ansfisa - Si intensifica l'inchiesta sul disastro della funivia del Faito, avvenuto il 17 aprile e costato la vita a quattro persone.

Incidente alle marmitte di Verampio Vigili del Fuoco, Soccorso alpino civile e Sagf della Guardia di Finanza stanno intervenendo in Valle Antigorio per soccorre due persone cadute in acqua alle marmitte dei Giganti a Verampio. Le prime informazioni parlano Vai su Facebook

