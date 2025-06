Incidente a Rogeno con 4 coinvolti | soccorsi in azione d' urgenza

Un violento incidente a Rogeno ha coinvolto quattro persone, generando grande preoccupazione tra i residenti. L'impatto tra due auto si è verificato questa mattina lungo via Provinciale, con i soccorsi prontamente intervenuti in cerca di stabilizzare la situazione. Mentre le cause dell'incidente sono ancora oggetto di verifica, la comunità resta in apprensione. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

Schianto tra due auto a Rogeno con quattro persone coinvolte. L'incidente √® avvenuto nella mattinata di oggi, gioved√¨ 19 giugno, lungo via Provinciale. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Al momento dell'impatto sulle due vetture viaggiavano due uomini di 34 e 54 anni e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Incidente a Rogeno con 4 coinvolti: soccorsi in azione d'urgenza

In questa notizia si parla di: incidente - rogeno - coinvolti - soccorsi

Incidente a Rogeno con 4 coinvolti: soccorsi in azione d'urgenza; Rogeno: caduta in un impianto lavorativo, coinvolti due uomini; Rogeno: violento scontro fra due veicoli in zona cimitero.

Incidente a Rogeno con 4 coinvolti: soccorsi in azione d'urgenza - L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, lungo via Provinciale. leccotoday.it scrive

Infortunio sul lavoro in Brianza con due feriti: grave un uomo precipitato da 6 metri - a seguito di una violenta caduta al suolo che ha coinvolto due persone. Lo riporta leccotoday.it