Incidente a Nocera Inferiore scontro tra mini moto e auto | ferito centauro

Un pomeriggio movimentato nel cuore di Nocera Inferiore, dove un violento scontro tra una mini moto e una Fiat Panda ha scosso la tranquillità di via Barbarulo. Il giovane centauro, ferito ma fortunatamente in grado di rialzarsi, ha vissuto momenti di tensione e paura. L’incidente solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza stradale, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole per evitare tragedie…

Incidente nel primo pomeriggio in pieno centro a Nocera Inferiore, dove una mini moto e una Fiat Panda sono entrate in collisione lungo via Barbarulo. Il giovane alla guida del mezzo a due ruote ha riportato contusioni in seguito all'urto, ma è riuscito a rialzarsi poco dopo, visibilmente scosso.

Ravello, grave incidente nella notte: 21enne di Nocera in coma. Indagini sui rilievi e responsabilità - Una tragedia nella notte sulla Costiera Amalfitana: un giovane di 21 anni di Nocera Inferiore è rimasto gravemente ferito e ora è in coma farmacologico.

