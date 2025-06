Incidente a Lucca mezzo pesante si ribalta sulla Bretella

Un incidente spettacolare ha scosso questa mattina la Bretella Lucca-Viareggio: un mezzo pesante si è ribaltato, bloccando temporaneamente il traffico e creando scompiglio sulla carreggiata. La dinamica, avvenuta in un punto critico di curva e riduzione di velocità, ha richiamato l'attenzione delle autorità e dei cittadini. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questo episodio che ha coinvolto materiali tessili e la circolazione stradale.

Lucca, 19 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina, intorno a mezzogiorno, sulla Bretella Lucca-Viareggio. Un mezzo pesante si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Firenze, poco prima dell’immissione sull’autostrada A11 Firenze-Mare. In quel punto la strada curva e il limite di velocità si abbassa bruscamente. In questo caso il mezzo pesante, che trasporta materiale tessile, dopo la sbandata è finito su un fianco contro il guard rail che delimita la carreggiata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Lucca, per rimettere in asse il tir. Sul posto presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza medica al conducente del mezzo pesante, la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente a Lucca, mezzo pesante si ribalta sulla Bretella

