Incidente a Bogogno scontro tra auto e bici | ferito gravemente il ciclista

Un grave incidente a Bogogno scuote la comunità: uno scontro tra auto e bici in via Roma ha lasciato il ciclista gravemente ferito. L'uomo, un 52enne, è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto approfondimento, mentre si moltiplicano gli appelli per maggiore sicurezza sulle strade. La situazione desta preoccupazione e richiede attenzione immediata.

Incidente stradale a Bogogno. É successo intorno all'ora di pranzo in via Roma, dove un'auto e una bici si sono scontrate. Nello schianto, ad avere la peggio è stato l'uomo in sella alla bici, un 52enne che ha riportato gravi ferite. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato portato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente a Bogogno, scontro tra auto e bici: ferito gravemente il ciclista

In questa notizia si parla di: bici - incidente - bogogno - auto

