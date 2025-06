Inchiesta ultrà Milan condanna di 4 anni a Rosiello | ex bodyguard di Fedez

L'inchiesta ultr224 di Milano continua a scuotere il mondo dello sport e della tifoseria. La condanna di Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez e figura chiave nel filone giudiziario, apre un nuovo capitolo su questioni di violenza e associazione criminale legate alle curve di San Siro. Le sentenze riflettono un impegno deciso nel contrastare comportamenti illeciti, ma sollevano anche interrogativi sulla gestione delle tifoserie e sulla sicurezza degli eventi.

Prosegue il filone giudiziario legato alla maxi inchiesta della procura di Milano sulle curve di San Siro. Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (non indagato), è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nel secondo processo abbreviato, con al centro l'accusa di associazione per delinquere. Con lui sono stati condannati anche Francesco Lucci, fratello di Luca Lucci, ex leader della curva sud rossonera, a 5 anni e 6 mesi, e Riccardo Bonissi a 3 anni e 8 mesi. La decisione è stata presa dalla sesta sezione penale del tribunale di Milano e si inserisce nel contesto dell’indagine condotta da procura, polizia e guardia di finanza, che sta facendo luce sulle presunte attività illecite collegate al mondo del tifo organizzato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it