Inchiesta ultrà del Milan | 5 anni e 6 mesi a Francesco Lucci 4 anni all’ex bodyguard di Fedez

Un'ombra si allunga sul mondo del calcio milanese, con la recente inchiesta Ultr224 che ha portato a condanne significative e alla scoperta di un’associazione a delinquere legata alla Curva Sud del Meazza. Un'indagine che evidenzia le complesse connessioni tra il tifo organizzato e il crimine organizzato, coinvolgendo anche la curva dell’Inter. La vicenda apre un nuovo capitolo sulla sicurezza e l’etica nel calcio italiano.

Tre anni e otto mesi a Bonissi. La sentenza ha stabilito l’esistenza di un’associazione a delinquere in seno alla Curva Sud del Meazza. Martedì, per lo stesso motivo, è stata condannata anche la curva dell'Inter con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa verso la cosca di 'ndrangheta dei Bellocco. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Inchiesta ultrà del Milan: 5 anni e 6 mesi a Francesco Lucci, 4 anni all’ex bodyguard di Fedez

