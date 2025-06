Inchiesta sulla polizia locale | i quindici agenti indagati sono stati trasferiti ad altre mansioni

In un contesto di grande tensione e attenzione pubblica, il Comune di Genova ha adottato un provvedimento decisivo nei confronti dei quindici agenti di polizia locale coinvolti in un'inchiesta. Trasferiti ad altre mansioni e privati delle responsabilità operative, questi agenti si trovano al centro di un episodio che scuote la fiducia nella sicurezza urbana. Ecco cosa c’è dietro questa decisione e quali sono le implicazioni per la città .

È arrivato il primo provvedimento del Comune di Genova nei confronti dei quindici agenti di polizia locale indagati per lesioni, peculato e falso ideologico. Si tratta di un trasferimento ad altre mansioni, gli agenti del reparto sicurezza urbana non hanno più mansioni operative. Si tratta del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Inchiesta sulla polizia locale: i quindici agenti indagati sono stati trasferiti ad altre mansioni

In questa notizia si parla di: agenti - mansioni - polizia - locale

Agenti della Locale destinati ad altre mansioni dopo l'inchiesta Codice Interno: "Provvedimenti ritirati" - Sono stati ritirati i provvedimenti a carico di 9 agenti della Polizia Locale di Bari, destinati a nuove mansioni dopo l'inchiesta sul "Codice Interno" e l'intervento della commissione d'accesso.

Venezia - La polizia locale di San Stino di Livenza ha individuato e denunciato l'autore di un post diffamatorio su Facebook contro l'attività di prevenzione e controllo svolta dagli agenti. Nel post si arrivava perfino a minacciare di voler fare esplodere il comand Vai su Facebook

Inchiesta sulla polizia locale: i quindici agenti indagati sono stati trasferiti ad altre mansioni; Vicinanza inopportuna ai clan, nove agenti della polizia locale di Bari destinati ad altre mansioni; Agente di PL che svolge funzioni amministrative ma in possesso di decreto PS.

Inchiesta sulla polizia locale, i 15 vigili indagati trasferiti a mansioni “non operative” - La sindaca di Genova Silvia Salis, già 48 ore fa, non appena è deflagrata la doppia inchiesta che ha coinvolto da un lato l’ex assessore Sergio Gambino per corruzione, dall’altro 15 agenti del ... Scrive msn.com

Inchiesta su Gambino e la polizia locale di Genova, Pietro Piciocchi: “Non ho mai avuto sospetti. In tal caso avrei denunciato” - L’ex vicesindaco: “Anche a me in campagna elettorale hanno toccato nel privato. Segnala ilsecoloxix.it