Inchiesta su Gambino l' ex sindaco Piciocchi | Mai avuto sospetti o avrei denunciato

Nel cuore di un’indagine che scuote la politica locale, l’ex sindaco Piciocchi smentisce ogni sospetto e rivela di aver sempre agito con integrità. L’ex vicesindaco aggiunge dettagli inquietanti: anche lui ha subito pressioni personali durante la campagna elettorale. Mentre Salis si definisce garantista, le sue parole sull’inchiesta non sembrano rassicurare, aprendo uno spiraglio di dubbi e interrogativi sulla trasparenza delle istituzioni.

L’ex vicesindaco: “Anche a me in campagna elettorale hanno toccato nel privato. Salis si dice garantista però non mi sono piaciuti i suoi riferimenti all’inchiesta”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta su Gambino, l'ex sindaco Piciocchi: “Mai avuto sospetti o avrei denunciato”

In questa notizia si parla di: inchiesta - gambino - sindaco - piciocchi

Tangenti e dossier anti-Salis, le carte dell’inchiesta sull’ex assessore Gambino: “Manovre anche sulle Regionali” - Un’inchiesta scottante scuote il panorama politico e imprenditoriale: tangenti, dossier e favori si intrecciano in un intricato mosaico di manovre oscure.

Il pappagallo è stato accolto da tutti con un sorriso al banchetto che questa mattina ha visto il viceministro Edoardo Rixi supportare i candidati al Consiglio Comunale e il candidato sindaco Pietro Piciocchi Vai su Facebook

Inchiesta su Gambino e la polizia locale di Genova, Pietro Piciocchi: “Non ho mai avuto sospetti. In tal caso…; Corruzione: Gambino si auto sospende da Fratelli d'Italia; Gambino e i presunti dossieraggi su Salis: il consigliere di Fratelli d'Italia si autosospende.

Inchiesta su Gambino e la polizia locale di Genova, Pietro Piciocchi: “Non ho mai avuto sospetti. In tal caso avrei denunciato” - L’ex vicesindaco: “Anche a me in campagna elettorale hanno toccato nel privato. Segnala ilsecoloxix.it

Inchiesta Comune, l'affondo di Piciocchi: "Non si smantelli la Polizia Locale" - L’ex vicesindaco e candidato del centrodestra commenta sui social l’inchiesta su Gambino e polizia locale, rivendica i risultati ottenuti e accusa la sindaca di giudizi sommari ... Si legge su telenord.it