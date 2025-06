Inchiesta su Galvagno Barbagallo PD | All' Ars servono metodi più trasparenti

L’inchiesta su Galvagno e Barbagallo, protagonisti del PD all’Ars, mette in luce l’urgenza di adottare metodi più trasparenti nella gestione delle risorse pubbliche. La fiducia nella magistratura resta ferma, ma è fondamentale rafforzare la trasparenza per garantire un’Amministrazione più corretta e responsabile. Solo così si potrà ricostruire la fiducia dei cittadini nel sistema politico e istituzionale.

“Esprimo totale apprezzamento e fiducia alla magistratura che, come sempre, accerterà i fatti con grande professionalità. L’ho detto in passato e torno a ribadirlo anche oggi: continuiamo a ritenere che in Ars servano metodi più trasparenti per la gestione e l’erogazione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it