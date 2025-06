Inchiesta Gambino la pm accusa | Quei 15 vigili violenti e razzisti con persone deboli

L'inchiesta sui Vigili Gambino rivela un inquietante quadro di violenza e razzismo nella Polizia Locale, con quindici agenti accusati di aver abusato del loro ruolo contro persone vulnerabili. Tra sfilze di multe e comportamenti inaccettabili, emerge un'immagine che mette in discussione l'integritĂ delle forze dell'ordine. Una vicenda che scuote l'intera comunitĂ e solleva importanti interrogativi sulla tutela dei diritti civili.

I quindici agenti "infedeli" della Polizia Locale indagati, si vantavano di avere fatto una sfilza di multe "lunga quanto una sciarpa".

