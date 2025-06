Inchiesta Gambino la pm accusa | La squadra dei vigili violenta e razzista con persone deboli

Un'ombra si addensa sulla Polizia Locale di Gambino, con accuse gravi di violenza e razzismo rivolte a quindici agenti. Le indagini rivelano comportamenti devianti e atteggiamenti intimidatori verso cittadini vulnerabili, gettando una luce inquietante sulla gestione delle forze dell'ordine. Questa vicenda solleva profonde riflessioni sul ruolo e sulla responsabilitĂ delle istituzioni di sicurezza pubblica, che devono garantire rispetto e tutela per tutti.

I quindici agenti "infedeli" della Polizia Locale indagati, si vantavano di avere fatto una sfilza di multe "lunga quanto una sciarpa".

Tangenti e dossier anti-Salis, le carte dell’inchiesta sull’ex assessore Gambino: “Manovre anche sulle Regionali” - Un’inchiesta scottante scuote il panorama politico e imprenditoriale: tangenti, dossier e favori si intrecciano in un intricato mosaico di manovre oscure.

L'inchiesta su un presunto piano per screditare l’allora candidata sindaca e oggi prima cittadina coinvolge l’ex assessore Gambino e il comandante della Polizia Locale Giurato. Mentre Pastorino (Lista Orlando) e Pirondini (M5S) chiedono chiarezza, il Preside Vai su Facebook

Inchiesta Gambino, la pm accusa: “La squadra dei vigili violenta e razzista con persone deboli”; Inchiesta e dossier su Salis, Piciocchi: No a strumentalizzazione politica su disgustosi comportamenti dei singoli; Corruzione: inchiesta su Gambino si allarga all’assessorato alle Politiche Sociali.

Inchiesta Gambino, la pm accusa: “La squadra dei vigili violenta e razzista con persone deboli” - I quindici agenti “infedeli” della Polizia Locale indagati, si vantavano di avere fatto una sfilza di multe “lunga quanto una sciarpa” ... Da genova.repubblica.it

Inchiesta su Gambino e la polizia locale di Genova, Pietro Piciocchi: “Non ho mai avuto sospetti. In tal caso avrei denunciato” - L’ex vicesindaco: “Anche a me in campagna elettorale hanno toccato nel privato. Secondo ilsecoloxix.it