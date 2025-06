Inchiesta Comune | l' ex assessore Rosso in procura

L'ex assessore Lorenza Rosso, coinvolta nell'inchiesta sul Comune di Genova, è stata ascoltata dai magistrati nel contesto di un'indagine che scuote la politica locale. L'interrogatorio si inserisce in un quadro complesso che vede anche coinvolti altri ex amministratori, tra cui Sergio Gambino. Cosa emergerà da questa delicata fase investigativa? La risposta potrebbe rivelare dettagli sorprendenti sulla gestione della città e le sue dinamiche interne.

L'ex assessore ai servizi sociali del Comune Lorenza Rosso è stata sentita dai pm nell'ambito dell'inchiesta sul Comune di Genova che vede indagato, tra gli altri, l'ex assessore alla polizia locale e oggi consigliere comunale Sergio Gambino. Rosso sarebbe stata sentita dalla pm titolare.

