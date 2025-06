Inchiesta Comune | Gambino e la cena ad alta quota offerta in cambio di favori

Un'inchiesta che mette in luce pratiche poco trasparenti e favori sottobanco, scoperchiando un sistema di rapporti tra politica e mondo dello spettacolo. Tra le vicende piĂą emblematiche di questa indagine, spicca quella legata allo spettacolo itinerante "Dinner in the Sky" tenutosi a Genova lo scorso anno, secondo un...

Tra gli episodi piĂą emblematici dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex assessore alla polizia municipale del Comune di Genova Sergio Gambino, oggi consigliere comunale, spicca quello legato allo spettacolo itinerante "Dinner in the Sky", un evento che si è tenuto a Genova lo scorso anno.

Inchiesta Genova, Gambino: "Mi autosospendo da FdI ma resto consigliere comunale" - Nella prima seduta consiliare della sindacatura Salis, in programma nel pomeriggio, Gambino sarà quindi regolarmente al suo posto in Sala Rossa ... Come scrive telenord.it

Inchiesta su presunta corruzione, ex assessore Gambino si auto sospende da FDI - Genova – L’ex assessore alla Sicurezza del Comune, Sergio Gambino si è autosospeso dal partito di Fratelli d’Italia a seguito dell’indagine che lo vede indagato, assieme al comandante della polizia lo ... Scrive informazione.it