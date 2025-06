Inchiesta a Genova l’ex assessora comunale Rosso interrogata come teste sulla gestione dei centri migranti

L'inchiesta a Genova scuote l'amministrazione comunale: l'ex assessora Rosso, chiamata a testimoniare sulla gestione dei centri migranti, si trova al centro di un'indagine per corruzione che coinvolge anche il suo ex collega Gambino. Tra sospetti e silenzi, la vicenda mette in discussione la trasparenza delle politiche sociali della cittĂ . Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla governance locale.

L’ex responsabile dei Servizi sociali sentita su alcuni appalti sospetti nell'indagine per corruzione a carico dell'ex collega di giunta Gambino. “”, la replica di Rosso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inchiesta a Genova, l’ex assessora comunale Rosso interrogata come teste sulla gestione dei centri migranti

In questa notizia si parla di: rosso - inchiesta - genova - assessora

Ex assessore e capo della polizia locale di Genova sotto inchiesta per rivelazione. Ma il nostro articolo si basava su altre fonti. Vai su Facebook

Inchiesta a Genova, l’ex assessora comunale Rosso interrogata come teste sulla gestione dei centri migranti; Genova: caso Gambino, sentita dai pm l'ex assessore Rosso come persona informata sui fatti; Inchiesta corruzione in Comune, sentita come teste l’ex assessora ai servizi sociali Lorenza Rosso.

Inchiesta a Genova, l’ex assessora comunale Rosso interrogata come teste sulla gestione dei centri migranti - L’ex responsabile dei Servizi sociali sentita su alcuni appalti sospetti nell'indagine per corruzione a carico dell'ex collega di giunta Gambino. Come scrive ilsecoloxix.it

Ex assessore Gambino indagato a Genova, sentita ex collega Rosso - Sentita stamani come persona informata dei fatti l'ex assessora alle Politiche sociali Lorenza Rosso. Si legge su rainews.it