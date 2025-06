Incendio in un' officina nel Milanese prende fuoco un' auto

Un incendio si è scatenato questa mattina nella periferia di Milano, coinvolgendo un'officina meccanica a Cornaredo. Le fiamme avvolgono un'auto, mentre un denso fumo nero si alza minaccioso nell'aria. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, stanno lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. La scena si svolge sotto gli occhi allarmati dei residenti, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il fumo nero e le fiamme. Incendio all'interno di un'officina meccanica a Cornaredo (Milano) nella mattinata di giovedì 19 giugno. Poco dopo le 10 all'interno di un impianto in via Ghisolfa sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano partiti dal via Messima con cinque.

