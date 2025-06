Incendio in un' azienda nel Milanese Tenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione

In un episodio che ha scosso la comunità di Vimodrone, un incendio scoppiato giovedì sera ha generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Per garantire la sicurezza, il Comune ha immediatamente consigliato ai residenti di mantenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione. La prontezza delle autorità è essenziale per contenere i rischi e assicurare il benessere di tutti. Restate aggiornati sulle evoluzioni della situazione.

Un incendio è scoppiato nella serata di giovedì in un'azienda a Vimodrone, hinterland Est di Milano. Le fiamme hanno provocato anche un'alta colonna di fumo, visibile anche da chilometri di distanza. Attorno alle 20.15, il Comune di Vimodrone ha chiesto agli abitanti della cittadina di "tenere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incendio in un'azienda nel Milanese. "Tenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione"

In questa notizia si parla di: incendio - azienda - tenere - milanese

Incendio in un'azienda di Palo del Colle: a fuoco rifiuti e materiale plastico - Un incendio è scoppiato in un'azienda di stoccaggio e lavorazione rifiuti a Palo del Colle, lungo la strada Statale 96 nel Barese.

Mercato Saraceno (FC) - Incendio in un'azienda di plastiche e bobine, vigili del fuoco in azione. Evacuata un'abitazione vicina Vai su Facebook

Incendio in un'azienda nel Milanese. Tenere le finestre chiuse fino a nuova comunicazione; Milano: incendio al magazzino della fabbrica Perfetti, la colonna di fumo sull'azienda dolciaria; Esplosione e incendio nell'azienda alimentare Perfetti a Lainate, nessun ferito.

Vasto incendio in una azienda di recupero solventi nel Milanese. VIDEO - Un incendio è divampato alla Nitrolchimica, azienda che si occupa del recupero di solventi e dello smaltimento di rifiuti pericolosi a San Giuliano Milanese Vasto incendio in una azienda di ... Da affaritaliani.it

Incendio a San Giuliano Milanese, colonne di fumo nero da un'azienda chimica - stanno cercando di tenere sotto controllo le fiamme dell'incendio divampato nella mattina di mercoledì 7 settembre a San Giuliano Milanese. Scrive vanityfair.it