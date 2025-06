Incendio in una palazzina anche bambini all’interno | vigili del fuoco sul posto

Un violento incendio in una palazzina ha scatenato il panico, coinvolgendo anche bambini e anziani. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo decine di residenti a evacuare in fretta e furia. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare il rogo e mettere in sicurezza tutti i presenti. La scena è stata drammatica, ma grazie all’intervento rapido, si sono evitati conseguenze peggiori. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, sperando in una pronta ripresa.

Un violento incendio ha seminato il panico nel primo pomeriggio di giovedì 19 giugno, quando una colonna di fumo nero ha cominciato a innalzarsi da un palazzo residenziale. Le fiamme, improvvise e violente, si sono propagate rapidamente in un appartamento al terzo piano, costringendo decine di residenti a lasciare in fretta le proprie case. In quel momento, molti erano in casa: bambini già in vacanza scolastica, persone anziane e anche una persona disabile su sedia a rotelle. L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando la Sala Operativa ha ricevuto le prime richieste di aiuto. >> Incidente stradale mortale, schianto choc nell’ora di punta: coinvolti due ragazzi di 22 e 28 anni La situazione è apparsa da subito molto delicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

