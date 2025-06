Incendio in un appartamento a San Donato fiamme avvolgono il letto | morto un uomo

Una tragedia sconvolge San Donato Milanese: un incendio devastante ha consumato un appartamento, portando via la vita di Emanuele Crippa, 55 anni. Le fiamme, che hanno avvolto la camera da letto e il materasso trasformandoli in una trappola di fuoco, hanno lasciato la comunit√† senza parole. √ą un dramma che ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza domestica e l‚Äôimportanza di prevenzione e attenzione. La citt√† si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa e dolorosa.

Le fiamme che avvolgono la camera da letto e il materasso che si trasforma in una trappola di fuoco. Un uomo di 55 anni, Emanuele Crippa, originario di Monza, è morto nella serata di mercoledì 19 giugno in un incendio a San Donato Milanese (Milano). Incendio a San Donato: morto un uomo

Incendio a San Donato, un uomo muore sul materasso avvolto dalle fiamme - Tragedia a San Donato Milanese, dove un incendio domato troppo tardi ha spezzato una vita. Nella notte tra ieri e oggi, un uomo è rimasto intrappolato nel suo appartamento di via Caviaga, consumato dalle fiamme che si sono originate da un materasso in fiamme.

