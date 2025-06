Incendio e fumo nero al termovalorizzatore Paura tra i residenti

Un incendio al termovalorizzatore di Neutalia ha causato una colonna di fumo nero visibile a distanza, suscitando paura tra i residenti di Borsano. La situazione è stata prontamente gestita dagli interventi di vigili del fuoco e della squadra antincendio dell’azienda, ma l’incertezza sulle cause accresce l’ansia della comunità . Neutalia ha diffuso una nota per rassicurare i cittadini e fare chiarezza sull’accaduto, ma resta alta la preoccupazione.

Ha suscitato preoccupazione la densa colonna di fumo ben visibile ieri in tarda mattinata nel quartiere di Borsano. Tanti i residenti in allarme perchĂ© interessata dall'incendio era la zona del termovalorizzatore di Neutalia. Sul posto sono intervenuti gli operatori della squadra antincendio dell'azienda e i vigili del fuoco. Neutalia ha diffuso una nota per chiarire l'accaduto. "Intorno alle 11 si è verificato, per cause ancora ignote, un incendio nell'area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti non pericolosi come mobili, suppellettili, eccetera gestita da terzi. L'incendio è stato circoscritto e prontamente domato dalle squadre antincendio dell'azienda e dai vigili del fuoco.

