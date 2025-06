Incendio distrugge auto parcheggiata multato il proprietario del terreno dove è iniziato il rogo

Un incendio scoppiato in un terreno privato a Grotte Celoni ha causato danni considerevoli, inclusa la distruzione di un’auto parcheggiata e l’invasione della strada. Il proprietario del terreno coinvolto è stato multato, evidenziando le conseguenze di un gesto irresponsabile. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della responsabilità nelle aree private. Sul posto sono intervenuti i vigili del...

Il proprietario di un terreno dal quale è partito un incendio a Grotte Celoni è stato multato. Nell'area privata, infatti, le fiamme avrebbero poi invaso la strada distruggendo un'auto parcheggiata. Fortunatamente all'interno della vettura non c'era nessuno. Sul posto sono accorsi i vigili del. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio distrugge auto parcheggiata, multato il proprietario del terreno dove è iniziato il rogo

