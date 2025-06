Incendio di rifiuti all' interno della scuola durante gli esami di maturità

Un incendio improvviso all’interno della scuola durante gli esami di maturità ha scatenato il panico tra studenti e insegnanti. L’incidente, avvenuto presso l’Istituto Superiore Novelli di Marcianise, ha messo alla prova la calma di tutti e richiede interventi tempestivi. In un momento cruciale come questo, la sicurezza deve essere la priorità assoluta per garantire il ritorno alla normalità e tutelare la salute di tutti.

Scoppia un incendio durante gli esami di maturità. Panico tra gli studenti. E’ quanto accaduto presso l'Istituto Superiore Novelli di Marcianise. Sono stati attimi di panico per gli studenti del Novelli, dove erano in corso le prove di esame per la maturità, quando in un’ area di stoccaggio di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Incendio di rifiuti all'interno della scuola durante gli esami di maturità

In questa notizia si parla di: maturità - incendio - durante - esami

Quarant’anni fa il tragico incendio, da Desio all’isola d’Elba in bici: “Ricordiamo i nostri amici morti dopo la maturità” - Quarant’anni dopo il tragico incendio di Desio all’Isola d’Elba, ricordiamo i nostri amici scomparsi.

Non è notte prima degli esami senza Antonello Venditti. Il cantautore romano, che accompagna generazioni di studenti alla maturità con il suo successo intramontabile "Notte prima degli esami", si è esibito proprio ieri nella splendida cornice delle terme di Car Vai su Facebook

Incendio rifiuti all'interno della scuola durante gli esami di maturità; Esame di Maturità 2025, le truffe e le fake news dalle tracce alle perquisizioni; Iniziano gli esami di maturità per gli studenti catanesi: ecco le tracce della prima prova scritta.