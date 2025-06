incendio a san donato un uomo muore sul materasso avvolto dalle fiamme

Tragedia a San Donato Milanese, dove un incendio domato troppo tardi ha spezzato una vita. Nella notte tra ieri e oggi, un uomo è rimasto intrappolato nel suo appartamento di via Caviaga, consumato dalle fiamme che si sono originate da un materasso in fiamme. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto può essere fragile la nostra sicurezza domestica. La vicenda lascia aperti molti interrogativi e richiama l’attenzione sulla prevenzione degli incendi.

San Donato Milanese (Milano), 19 giugno 2025 – Le fiamme che avvolgono un materasso, poi l'intera camera da letto. Intrappolando un uomo, che resterà ucciso. È quanto successo ieri sera, intorno alle 23, in via Caviaga 5 a San Donato Milanese, a due passi dalla metro e dalla piscina ex Snam. L'incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano, dove ha preso fuoco il materasso e poi l'incendio si è propagato alla camera da letto.