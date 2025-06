Incendio a San Donato Milanese muore sul materasso avvolto dalle fiamme | la vittima è Emanuele Crippa

Un tragico incendio a San Donato Milanese ha spezzato una vita, lasciando la comunità sotto shock. Emanuele Crippa, un uomo innocente, è morto nel suo letto, vittima di un drammatico rogo che ha avvolto il suo materasso. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa tragedia e le indagini in corso.

Incendio a San Donato Milanese (Milano): un uomo è morto perché il materasso sul quale dormiva è stato avvolto dalle fiamme. La vittima si chiamava Emanuele Crippa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendio a San Donato, un uomo muore sul materasso avvolto dalle fiamme - Tragedia a San Donato Milanese, dove un incendio domato troppo tardi ha spezzato una vita. Nella notte tra ieri e oggi, un uomo è rimasto intrappolato nel suo appartamento di via Caviaga, consumato dalle fiamme che si sono originate da un materasso in fiamme.

