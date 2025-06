Incendio a Casalnuovo di Napoli fiamme nel parcheggio | grande colonna di fumo nero sulla città

Un’imponente colonna di fumo nero avvolge Casalnuovo di Napoli, dove un incendio ha coinvolto il parcheggio di viale dei Pini. Le fiamme sono state tempestivamente combattute da vigili del fuoco, mentre forze dell’ordine e polizia locale garantiscono la sicurezza. La situazione è sotto controllo, ma i residenti sono invitati a mantenere alta attenzione. Scopriamo insieme cosa è successo e le eventuali conseguenze di questo drammatico incidente.

Incendio a Casalnuovo, in provincia di Napoli: parcheggio in fiamme in viale dei Pini. Sul posto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incendio - casalnuovo - napoli - fiamme

#Nola - Un grosso incendio è scoppiato ieri al #Cis in provincia di Napoli. A fuoco un grande deposito di materiale plastico #Gesco di circa mille metri... Vai su Facebook

Incendio a Casalnuovo di Napoli, fiamme nel parcheggio: grande colonna di fumo nero sulla città; Grosso incendio e nube nera nel casertano e nel napoletano|VIDEO; Incendio Pascarola, il Comune di Caivano: oggi scuole chiuse.

Incendio a Casalnuovo, appartamento in fiamme in via Virnicchi: 47enne intossicata - Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti in via Virnicchi, a Casalnuovo (Napoli) per un incendio in una palazzina di sei piani nel pomeriggio di oggi, 15 aprile. Riporta fanpage.it

Terra dei fuochi, incendio a Casalnuovo: in fiamme deposito di demolizioni auto - L’ennesimo incendio ha coinvolto il comune di Casalnuovo, in provincia di Napoli. Secondo ilmattino.it