Incendi Pagliuca | Aria irrespirabile necessario monitoraggio degli inquinanti

al di là delle azioni immediate per contenere gli incendi e mettere in sicurezza i terreni, si trascuri la tutela della salute pubblica. È fondamentale attivare fin da subito un monitoraggio dettagliato degli inquinanti presenti nell’aria, coinvolgendo ARPA, le autorità sanitarie e le istituzioni locali, per garantire un ambiente più sicuro e un diritto fondamentale: quello di respirare aria pulita.

Fiumicino, 19 giugno 2025 – “ Al di là degli interventi urgenti per la messa in sicurezza di terreni e discariche abusive al fine di scongiurare ulteriori incendi, è indispensabile attivare immediatamente — attraverso ARPA e gli enti competenti, coinvolgendo anche la ASL — un monitoraggio puntuale degli inquinanti presenti nell’area”. “Troppi cittadini, infatti, da giorni si svegliano respirando un’aria irrespirabile. Ed è inaccettabile che ancora oggi non si riesca a stabilire con precisione cosa stiamo respirando e quali possano essere i potenziali danni per la salute pubblica”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

