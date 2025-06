incendi a vaiano e prato vegetazione in fiamme

Un'altra giornata di emergenza per i vigili del fuoco in provincia di Prato, dove due incendi hanno devastato vaste aree di vegetazione. Questa mattina, a Vaiano, un vasto rogo ha colpito circa 3 ettari di terreno coltivato e 4.000 metri quadri di bosco, richiedendo l'intervento immediato delle squadre di Montemurlo e di altri specialisti. La lotta contro questi incendi dimostra quanto sia cruciale rafforzare le misure di prevenzione e tutela del territorio.

Prato, 19 giugno 2025 ‚ÄstDoppio intervento dei vigili del fuoco per incendi di vegetazione in provincia di Prato. Il primo incendio risale a questa mattina in Valbisenzio, in localit√† Poggio Cotone nel comune di Vaiano. Sul posto i¬†vigili del fuoco del¬†distaccamento di Montemurlo. A bruciare sono stati circa 3 ettari di terreno coltivato e circa 4000 metri quadri di bosco. Sul posto anche personale Antincendio boschivo e¬†un elicottero della Regione Toscana per le operazioni di spegnimento che si sono protratte fino al pomeriggio. Ad andare a fuoco √® stata la macchina per la produzione di rotoballe che era in azione in quel momento; le fiamme si sono propagate alla vegetazione.