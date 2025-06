Incassi come addestrare i draghi superano traguardi globali e salgono nella classifica dei film di maggior successo

Il magico mondo di "How to Train Your Dragon" conquista nuovamente il pubblico mondiale, questa volta in versione live-action, superando traguardi epici e salendo ai vertici delle classifiche di incasso del 2025. DreamWorks, con la sua prima produzione in live-action, ha saputo trasformare un classico dell'animazione in un’esperienza cinematografica senza precedenti. La regia di ...

successo al box office mondiale per "how to train your dragon" in versione live-action. Il nuovo adattamento cinematografico di "How to Train Your Dragon" ha raggiunto un traguardo rilevante a livello globale, consolidando la sua posizione tra i film di maggior successo del 2025. Questa produzione rappresenta il primo remake in live-action realizzato da DreamWorks, trasportando sul grande schermo il celebre film d'animazione del 2010. La regia è affidata a Dean DeBlois, che torna alla guida del progetto, mentre il cast principale include Mason Thames nel ruolo di Hiccup e altri attori noti come Nico Parker, Nick Frost e Gerard Butler.

