Inaugurato a Venezia il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia

A Venezia nasce una nuova era di mobilità sostenibile: il primo car sharing pubblico a idrogeno d’Italia, un innovativo passo avanti verso un futuro più verde. Il progetto, promosso dal Comune di Venezia e Kinto Italia, si distingue per il suo impegno nell’ambiente e nell’efficienza, aprendo la strada a soluzioni di trasporto più pulite. Questa iniziativa segna un capitolo importante nella mobilità urbana, dimostrando che Venezia guarda con entusiasmo al domani.

ll Comune di Venezia e Kinto Italia - servizio di mobilità del gruppo Toyota - hanno inaugurato a Venezia il primo car sharing pubblico a idrogeno in Italia. La cerimonia di presentazione si è tenuta a Mestre, presso Forte Marghera, alla presenza del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e di Mauro.

