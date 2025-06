Inaugurata una panchina lilla all’università d’Annunzio | un simbolo contro i disturbi alimentari

Inaugurata una panchina lilla all’Università d’Annunzio, simbolo di solidarietà e sensibilizzazione contro i disturbi alimentari. Il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio ha scelto questa iniziativa per lanciare un messaggio di attenzione e supporto, con lo slogan "Un gesto per la vita, un colore per la speranza". Questa panchina diventa un segno tangibile di impegno sociale, invitando tutti a riflettere e agire contro anoressia e bulimia.

