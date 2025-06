In vista del vertice con Salvini Metrò 5 la Brianza alza la voce | Opera strategica e urgente

La Brianza si mobilita con forza e unità, stringendo i ranghi di imprenditori, sindacati, sanità e sport in vista di un obiettivo comune: prolungare la metropolitana M5 da Milano a Monza. Un fronte compatto e deciso, pronto a chiedere al Governo interventi strategici e urgenti, per valorizzare il territorio e garantire un futuro più connesso ed efficiente. Il 26 giugno a Roma sarà il momento di fare sentire la voce della Brianza.

Un fronte unito per chiedere al Governo il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza. Il territorio brianzolo alza la voce e lo fa con una sola, chiara, richiesta da parte di tutto il mondo imprenditoriale, sindacale, sanitario e sportivo, riunitosi ieri nella sede monzese di Assolombarda, in vista dell’incontro del 26 giugno a Roma, tra Regione, Comuni coinvolti e il ministro Matteo Salvini. Attorno al tavolo, con il presidente di Assolombarda Matteo Parravicini, si sono seduti il presidente di Apa Confartigianato Monza e Brianza Giovanni Mantegazza, il segretario di Confcommercio Monza Alessandro Fede Pellone, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil della Brianza, della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, di Autodromo e del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In vista del vertice con Salvini. Metrò 5, la Brianza alza la voce: "Opera strategica e urgente"

