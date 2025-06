In uscita Il Genoa su Karlsson Pyythia interessa al Palermo di Inzaghi

Il mercato si infiamma: Genoa e Palermo spingono su Karlsson e Pythia, mentre in Croazia si intensificano le trattative per Martin Erlic. La Dinamo Zagabria monitora con attenzione il difensore rossoblù, ma la trattativa resta in salita. Con un’offerta da circa 5-5,5 milioni, il Bologna potrebbe decidere di cedere, rischiando però di incappare in una minusvalenza. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Erlic e non solo...

Dalla Croazia danno in frenata il possibile approdo di Martin Erlic alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha sondato il terreno per il difensore rossoblĂą, acquistato un’estate fa dal Sassuolo per 7,5 milioni: ma la richiesta non si spinge oltre al prestito con diritto e per ora il Bologna attende offerte a titolo definitivo, pur cosciente di aver bisogno di una proposta da 5-5,5 milioni per non realizzare una minus valenza. Con la Dinamo potrebbe tornare a parlare piĂą avanti: per ora, la corsia preferenziale può essere Parma, che giĂ lo aveva cercato a gennaio e con cui il Bologna dialoga senza scartare l’idea di contropartite (Man). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - In uscita. Il Genoa su Karlsson. Pyythia interessa al Palermo di Inzaghi

