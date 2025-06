In Trentino oltre 400 cattedre resteranno vacanti a settembre | Il precariato scolastico diventa strutturale

In Trentino, il prossimo autunno si preannuncia con oltre 400 cattedre vacanti, un fenomeno che trasforma il precariato scolastico in una realtà strutturale. La cronica carenza di insegnanti a tempo indeterminato mette a dura prova il sistema educativo e solleva importanti interrogativi sulla gestione del personale. La situazione, ormai consolidata, richiede interventi concreti per garantire un'istruzione di qualità. L'articolo approfondisce le cause e le possibili soluzioni di questa emergenza.

A pochi mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico, in Trentino si prevede che circa 400 cattedre a tempo indeterminato rimarranno scoperte. A coprirle, come accade ogni anno, saranno chiamati docenti precari. I dati, diffusi dalla CGIL del Trentino, confermano una situazione ormai cronicizzata, che riflette un problema più ampio di gestione del personale scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

