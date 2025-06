In pre-visione dell’infanzia a Terni screening gratuiti per bambini di tre anni | date e informazioni

Preparati a scoprire il futuro dei nostri piccoli: in anteprima dell’infanzia a Terni, offriamo screening gratuiti per bambini di tre anni! Un’occasione unica per monitorare lo sviluppo, individuare eventuali disturbi e supportare un inizio scolastico sereno. Vuoi sapere le date e come partecipare? Continua a leggere e scopri come contribuire al benessere dei tuoi figli fin dai primi passi.

Il progetto si intitola “In pre-visione dell’infanzia”, è rivolto a tutti i bambini di tre anni che stanno per iniziare il percorso alla scuola dell’infanzia e ha l’obiettivo di individuare il più precocemente possibile eventuali disturbi che poi potrebbero ripercuotersi negli apprendimenti dei. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - “In pre-visione dell’infanzia”, a Terni screening gratuiti per bambini di tre anni: date e informazioni

