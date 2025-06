IN – Palacios che futuro all’Inter? Stallo! Ma definito un viaggio

Tomas Palacios, giovane talento argentino nato nel 2003, sta vivendo un momento di transizione tra passato e futuro all’Inter. Dopo un prestito al Monza, il suo ritorno è segnato da un viaggio negli Stati Uniti in vista del Mondiale per Club. Il suo cammino nella squadra nerazzurra resta incerto, ma il suo potenziale e le opportunità future fanno sperare in un rinascimento. Il suo percorso con l’Inter è ancora tutto da scrivere.

Da scrivere il futuro di Palacios all’Inter. L’argentino, rientrato dal prestito, si trova negli States. Intanto, è in programma un viaggio negli USA. PRIMO ANNO – Tomas Palacios, dopo il prestito al Monza di sei mesi, è ritornato all’Inter e al momento si trova con la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il ragazzo argentino del 2003 ha vissuto un primo anno in Italia non proprio entusiasmante, tra le poche presenze in nerazzurro, sotto l’egida di Simone Inzaghi (appena tre gettoni tra tutte le competizioni), e le otto col Monza. In Brianza, ha dovuto convivere con un contesto particolarmente complicato tra cambio di allenatori e retrocessione in Serie B. 🔗 Leggi su Inter-news.it