In & Out – niente di serio ma neanche di tanto comico

“In & Out – Niente di serio” su Sky e Tv8 promette comicità leggera, ma affronta con sensibilità temi che richiedono un approccio più riflessivo. In un panorama televisivo dove la comicità fatica a trovare il suo spazio, si avverte la necessità di una vera scuola di umorismo, un palcoscenico dedicato alla crescita e alla valorizzazione di nuovi talenti. Solo così potremo riscoprire il vero volto della comicità italiana.

In teoria “In & Out – niente di serio” da lunedì su Sky e in chiaro su Tv8, dovrebbe far ridere, ma in pratica bisogna affrontare l’argomento appunto in maniera seria, perché la comicità in tv è sempre meno valorizzata o è relegata a interventi minori in trasmissioni maggiori. Soprattutto, ciò che, a nostro avviso manca è una “scuola”, un palcoscenico formativo e strutturato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - “In & Out – niente di serio”, ma neanche di tanto comico

In questa notizia si parla di: niente - serio - tanto - comico

In & Out - Niente di serio: che cos'è il nuovo show comico di TV8 senza regole né conduttori - Preparati a scoprire il lato più divertente di TV8 con "In & Out - Niente di serio", il nuovo show comico in partenza lunedì 16 giugno.

Nessuna gara, nessuna giuria, nessun premio. Ma tanto divertimento! “In & Out - Niente di serio” vi aspetta lunedì in prima visione alle 21:30 su Tv8. Vai su Facebook

“In & Out – niente di serio”, ma neanche di tanto comico; “In & Out – Niente di serio”, 9 comici e una sola parola d’ordine: ridere; Il Baracchino, recensione della serie TV italiana tra comicità ed emozioni.

“In & Out – niente di serio”, ma neanche di tanto comico - In teoria “In & Out – niente di serio” da lunedì su Sky e in chiaro su Tv8 , dovrebbe far ridere, ma in pratica bisogna affrontare l’argomento ... Segnala gazzettadelsud.it

In&Out-Niente di serio, stasera la prima puntata su Tv8 con Alessandro Borghi e Pietro Sermonti - Protagonisti nove comici tra i più famosi della loro generazione: Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Va ... Si legge su msn.com