In Libia si avvicina la guerra civile | il movimento di protesta accusa il governo di retorica incendiaria

Le ultime dichiarazioni di Dabaiba, che alimentano divisioni e polarizzano ulteriormente la popolazione, rischiano di far precipitare la Libia in una guerra civile imminente. La comunità internazionale osserva preoccupata, mentre gli animi si infiammano e le speranze di stabilità si affievoliscono. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo per evitare un tracollo totale?

La situazione politica in Libia si fa sempre piĂą tesa. A lanciare l’allarme è il Movimento di protesta di Tripoli e della Regione Occidentale, che ha diffuso una dura dichiarazione contro il premier del Governo di UnitĂ Nazionale, Abdul Hamid Dabaiba, accusandolo apertamente di usare una “retorica incendiaria” e di alimentare la tensione in un Paese giĂ profondamente lacerato da anni di instabilitĂ . Nel mirino sono finite le ultime dichiarazioni pubbliche del premier, giudicate “irresponsabili” e cariche di un pericoloso sottotesto. In particolare, il Movimento ha denunciato l’insinuazione secondo cui “Tripoli è grande solo per lui” e l’affermazione che “un conflitto o una guerra sono inevitabili”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - In Libia si avvicina la guerra civile: il movimento di protesta accusa il governo di “retorica incendiaria”

In questa notizia si parla di: movimento - libia - protesta - governo

