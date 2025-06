In jeans boxer o effetto seta sono uno più hot dell' altro E secondo Bella Hadid e Zoë Kravitz si portano così

L'estate anticipata accende il nostro stile, e le star come Bella Hadid e Zoë Kravitz dimostrano che i shorts sono il vero must-have della stagione. Che preferiate denim, effetto seta o boxer, le opzioni sono infinite per sfoggiare un look irresistibile. Scopri anche tu i cinque modelli di shorts più hot del momento e lasciati ispirare dalla moda delle celebrity!

I l caldo è arrivato prima del tempo. Ognuno reagisce all’estate a modo suo: c’è chi preferisce coprirsi con pantaloni lunghi e leggeri, chi opta per bermuda e Capri al ginocchio, e chi, come le star, non ama le mezze misure. Da Bella Hadid a Zoë Kravitz, da Olivia Rodrigo a Sydney Sweeney, le celeb preferiscono gli shorts. Micro, mini, insomma cortissimi. Pantaloncini di tendenza: 5 shorts must-have X Leggi anche › Ad ognuno il suo. 5 shorts di tendenza nella Primavera-Estate 2025 Nell’estate 2025 la via da seguire è solo una: sfidare il climate change scoprendo le gambe con disinvoltura. Almeno secondo le It Girl, che non mostrano esitazione alcuna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In jeans, boxer o effetto seta, sono uno più hot dell'altro. E secondo Bella Hadid e Zoë Kravitz si portano così

