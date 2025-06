In Israele per curarsi poi l’orrore a 7 anni | storia devastante muore insieme alla sua mamma

Una tragedia che spezza il cuore e ci ricorda quanto sia fragile la vita, soprattutto quando linfa di speranza si intreccia alla lotta contro malattie gravissime. La storia di Nastya Burik, bambina di soli 7 anni, e della sua famiglia, vittima di un attacco devastante in Israele, ci invita a riflettere sulla brutalità dei conflitti e sull’importanza di solidarietà e pace. Un dolore immenso che ci spinge a fare di più per un mondo migliore.

La piccola Nastya Burik, una bambina di 7 anni, è morta insieme alla sua famiglia a Bat Yam, in Israele, il 14 giugno, vittima di un missile iraniano che ha distrutto un edificio a sud di Tel Aviv. Anastasia, da quasi tre anni, combatteva contro una forma gravissima di tumore del sangue. Il missile ha sterminato tutta la sua famiglia: insieme a lei sono morti la mamma Maria Peshkureva, la nonna Elena, e i due cuginetti Ilya  (7 anni) e Konstantin  (9 anni). Si è salvato solo il padre Artem, che da tre anni combatte contro i russi nel Donbass, mentre raccoglieva fondi per le cure della figlia malata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - In Israele per curarsi, poi l’orrore a 7 anni: storia devastante, muore insieme alla sua mamma

In questa notizia si parla di: anni - israele - insieme - curarsi

Una cerimonia a Roma per celebrare i 77 anni di Israele - Oggi a Roma si è svolta una cerimonia per celebrare il settantasettesimo anniversario dello Stato di Israele.

Emiliano ora «coccola» i 5S: «Abbiamo lavorato benissimo insieme in questi anni» Vai su Facebook

Storia di Nastya, dall'Ucraina in Israele per curarsi. Uccisa da un missile; Netanyahu: Insieme a Trump sconfiggeremo l'asse del terrore dell'Iran - Inviato Usa: più valore nel liberare ostaggi che nel riprendere guerra; Il leader di Hamas e la sua famiglia si fanno curare in Israele. Lo strano “genocidio”.

In Israele per curarsi, poi l’orrore a 7 anni: storia devastante, muore insieme alla sua mamma - La piccola Nastya Burik, una bambina di 7 anni, è morta insieme alla sua famiglia a Bat Yam, in Israele, il 14 giugno, vittima di un ... Segnala thesocialpost.it

Nastya, la bambina ucraina in cura per leucemia in Israele uccisa dai missile iraniani - Aveva 7 anni e aveva lasciato l’Ucraina con sua madre, sua nonna e due cugini per curarsi a Tel Aviv. repubblica.it scrive